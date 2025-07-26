Казахстанская легкоатлетка сошла с дистанции на летней Универсиаде

На летней Универсиаде в Германии завершилось состязание легкоатлеток в прыжках в высоту, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, Казахстан в этой дисциплине представляла 24-летняя алматинка Кристина Овчинникова, которая заняла девятое место в общем зачете. По итогам соревнований казахстанке не удалось войти в топ-5.

Призовые места распределились следующим образом:

Уна Станчев – Стеванович (Испания) – "золото";

Азия Тавернини (Италия) – "серебро";

Елена Куличенко (Кипр) – "бронза".

Ранее сообщалось, что другая казахстанская легкоатлетка вошла в топ-15 на Универсиаде-2025.