Казахстанская легкоатлетка сошла с дистанции на летней Универсиаде
Фото: Instagram/kristina9443
На летней Универсиаде в Германии завершилось состязание легкоатлеток в прыжках в высоту, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, Казахстан в этой дисциплине представляла 24-летняя алматинка Кристина Овчинникова, которая заняла девятое место в общем зачете. По итогам соревнований казахстанке не удалось войти в топ-5.
Призовые места распределились следующим образом:
- Уна Станчев – Стеванович (Испания) – "золото";
- Азия Тавернини (Италия) – "серебро";
- Елена Куличенко (Кипр) – "бронза".
Ранее сообщалось, что другая казахстанская легкоатлетка вошла в топ-15 на Универсиаде-2025.
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