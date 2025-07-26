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Спорт

Казахстанская легкоатлетка сошла с дистанции на летней Универсиаде

Казахстанская легкоатлетка, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 02:59 Фото: Instagram/kristina9443
На летней Универсиаде в Германии завершилось состязание легкоатлеток в прыжках в высоту, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, Казахстан в этой дисциплине представляла 24-летняя алматинка Кристина Овчинникова, которая заняла девятое место в общем зачете. По итогам соревнований казахстанке не удалось войти в топ-5.

Призовые места распределились следующим образом:

  • Уна Станчев – Стеванович (Испания) – "золото";
  • Азия Тавернини (Италия) – "серебро";
  • Елена Куличенко (Кипр) – "бронза".

Ранее сообщалось, что другая казахстанская легкоатлетка вошла в топ-15 на Универсиаде-2025.

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Аксинья Титова
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