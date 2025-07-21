Установлен новый мировой рекорд по скорости удара мяча в волейболе

В рамках волейбольного матча Лиги наций-2025 между мужскими сборными Франции и Ирана зрители увидели мировой рекорд по скорости удара мяча, который составил 139 км/ч, сообщает Zakon.kz.

Иранский волейболист Шарифи Мортеза установил новый мировой рекорд в Финале восьми Лиги наций в польском Гданьске, запустив с прыжка мяч на сторону противника со скоростью 139 км/ч.

Прежним рекордом владел кубинец Вильфредо Леон (138 км/ч). Автор нового мирового показателя Шарифи стал самым результативным сборной Ирана в этой встрече, набрав 16 очков (12 атак, 3 эйса и 1 блок).

Но его активные действия не помогли команде, которая по итогам трех партий проиграла Франции – 0:3 (24:26, 16:25, 24:26).

Тем временем казахстанец Александр Бублик выиграл шестой титул в карьере и поднялся на 30-е место рейтинга ATP.

