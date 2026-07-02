От этого паука не убежишь: установлен новый мировой рекорд

Австралийский паук-охотник (Heteropoda jugulans), обитающий в тропических лесах Австралии, признан самым быстрым пауком в мире. Во время экспериментов паук развил скорость до 3,59 м в секунду (почти 13 км/ч), установив новый мировой рекорд среди бегущих пауков, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых приводит The Independent.

Исследование пока не прошло независимое рецензирование, однако уже поставило под сомнение лидерство марокканского паука Cebrennus rechenbergi, который ранее считался самым быстрым. Ученые объясняют, что его фирменный способ передвижения – кувырки по песчаным склонам – нельзя считать полноценным бегом.

Для исследования специалисты из Университета Грайфсвальда и Имперского колледжа Лондона протестировали 236 пауков 162 видов из разных регионов мира, а также проанализировали данные еще по 96 видам.

Выяснилось, что скорость зависит не только от размеров паука. Существенную роль играют длина ног, особенности охоты и эволюционная история вида.

Настоящим сюрпризом для ученых стал миниатюрный паук Oonops pulcher весом всего 0,1 миллиграмма, который, несмотря на свои размеры, показал впечатляющую скорость передвижения.

Ранее сообщалось, что огромные пауки "захватили" государство в Европе.