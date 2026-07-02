#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

От этого паука не убежишь: установлен новый мировой рекорд

Австралийский паук признан самым быстрым в мире, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 18:35 Фото: wikipedia
Австралийский паук-охотник (Heteropoda jugulans), обитающий в тропических лесах Австралии, признан самым быстрым пауком в мире. Во время экспериментов паук развил скорость до 3,59 м в секунду (почти 13 км/ч), установив новый мировой рекорд среди бегущих пауков, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых приводит The Independent.

Исследование пока не прошло независимое рецензирование, однако уже поставило под сомнение лидерство марокканского паука Cebrennus rechenbergi, который ранее считался самым быстрым. Ученые объясняют, что его фирменный способ передвижения – кувырки по песчаным склонам – нельзя считать полноценным бегом.

Для исследования специалисты из Университета Грайфсвальда и Имперского колледжа Лондона протестировали 236 пауков 162 видов из разных регионов мира, а также проанализировали данные еще по 96 видам.

Выяснилось, что скорость зависит не только от размеров паука. Существенную роль играют длина ног, особенности охоты и эволюционная история вида.

Настоящим сюрпризом для ученых стал миниатюрный паук Oonops pulcher весом всего 0,1 миллиграмма, который, несмотря на свои размеры, показал впечатляющую скорость передвижения.

Ранее сообщалось, что огромные пауки "захватили" государство в Европе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Волейбол Мировой рекорд
11:47, 21 июля 2025
Установлен новый мировой рекорд по скорости удара мяча в волейболе
Марафон Новый мировой рекорд
12:25, 09 октября 2023
В США установлен новый мировой рекорд в марафоне
Регби Самое Быстрое Удаление
17:16, 01 декабря 2025
Установлен новый рекорд по красной карточке в мировом регби
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
18:54, Сегодня
"Шахтёр" обыграл "Академию Онтустик" в матче Первой лиги
Максим Украинцев
18:22, Сегодня
Максим Украинцев принёс Казахстану шестую медаль на чемпионате Азии по борьбе в Таиланде
Фото: ATP
18:19, Сегодня
Александр Бублик назвал трёх главных фаворитов "Уимблдона - 2026"
Еркебулан Анапия
17:58, Сегодня
"Классик" из Ирана не позволил Казахстану выиграть первое "золото" на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: