Известны итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы
В ходе данной процедуры стали известны потенциальные соперники казахстанского "Кайрата" в случае его вылета из Лиги чемпионов УЕФА.
По раскладу Пути чемпионов алматинский коллектив в третьем квалификационном раунде Лиги Европы может встретиться с победителем пары РФШ (Латвия) – "Мальмё" (Швеция).
Но хотим напомнить, что все эти расклады пока лишь только на бумаге, так как "Кайрат" еще продолжает борьбу за выход в третий раунд отбора Лиги чемпионов.
И первая попытка против финского КуПСа состоится 22 июля на выезде в Куопио, а затем намечена ответная встреча 29 июля в Алматы.
При удачном исходе в этих двух противостояниях дальше казахстанский клуб получит место в следующем этапе Лиги чемпионов, и к этому моменту уже известны будущие его оппоненты.