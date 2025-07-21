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Спорт

Известны итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Футбол Жеребьевка Лига Европы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 17:25 Фото: Zakon.kz
В офисе УЕФА прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26 с возможным участием там алматинского "Кайрата". Участники были разделены на две группы – Путь чемпионов и Путь лиги, сообщает Zakon.kz.

В ходе данной процедуры стали известны потенциальные соперники казахстанского "Кайрата" в случае его вылета из Лиги чемпионов УЕФА.

По раскладу Пути чемпионов алматинский коллектив в третьем квалификационном раунде Лиги Европы может встретиться с победителем пары РФШ (Латвия) – "Мальмё" (Швеция).

Но хотим напомнить, что все эти расклады пока лишь только на бумаге, так как "Кайрат" еще продолжает борьбу за выход в третий раунд отбора Лиги чемпионов.

И первая попытка против финского КуПСа состоится 22 июля на выезде в Куопио, а затем намечена ответная встреча 29 июля в Алматы.

При удачном исходе в этих двух противостояниях дальше казахстанский клуб получит место в следующем этапе Лиги чемпионов, и к этому моменту уже известны будущие его оппоненты.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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