Футболисты "Аль‑Хиляль" не хотят играть в Суперкубке из‑за усталости

Вице‑чемпион саудовской Про‑Лиги‑2024/25 "Аль‑Хиляль" официально объявил о снятии с розыгрыша национального Суперкубка из‑за усталости футболистов после клубного чемпионата мира в США, сообщает Zakon.kz.

Заявление клуба из Эр‑Рияда опубликовано на официальном сайте команды.

"Этим летом наша команда с гордостью представляла Саудовскую Аравию на клубном чемпионате мира и дошла до четвертьфинала соревнований. При этом жеребьевка Суперкубка Саудовской Аравии состоялась 19 июня в разгар клубного чемпионата мира", – говорится в заявлении клуба.

Оказалось, что после завершения турнира команде пришлось задержаться в Орландо на трое суток из‑за ограничений на авиаперелеты.

"Это не только сократило время отпуска футболистов ниже предписанных норм, но и вынудило нас отложить собственную предсезонную подготовку", – продолжили объяснения в клубе.

Медицинское обследование выявило у футболистов крайнюю степень усталости. Со слов руководства клуба, это может привести к множественным мышечным травмам. Теперь на турнире сыграют чемпион действующий страны и обладатель Кубка Короля "Аль‑Иттихад", "Аль‑Кадисия", "Аль‑Ахли" и "Аль‑Наср".

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