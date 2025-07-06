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Спорт

ПСЖ вдевятером обыграл "Баварию" и встретится с "Реалом" в полуфинале КЧМ-2025

Футбол Победа ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 11:58 Фото: Instagram/psg
Поздно вечером 5 июля прошел четвертьфинальный поединок в рамках клубного чемпионата мира по футболу, где французский ПСЖ в меньшинстве обыграл немецкую "Баварию" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому успеху победитель Лиги чемпионов УЕФА-2025 пробился в полуфинал текущего турнира. Сам же матч против "Баварии" оказался очень интересным, где "парижане" удивили всех, переиграв именитого соперника, имея в составе на двух футболистов меньше. 

Счет в этой встрече был открыт на 78-й минуте, когда отличился Дезире Дуэ. Спустя пять минут красную карточку получил игрок ПСЖ Вильяна Пачо.

А в добавленное время команда Луиса Энрике осталась вдевятером, был удален Люки Эрнандес. И при этом спустя мгновение французский клуб смог забить еще раз, автором гола стал Усман Дембеле.

Здесь стоит заметить, что ПСЖ обыграл чемпиона Германии впервые за последние пять матчей, начиная с апреля 2021 года.

"Это был напряженный матч против сильного соперника, который создал нам проблемы. Я доволен результатом, странное чувство. В случае с удалением Пачо красная карточка была. Насчет второго не уверен. Мы были на высоте и заслужили победу в этом сложном матче. "Бавария" – хорошая команда, которая хочет играть в футбол. Пришлось обороняться, имея на одного игрока меньше, концовка матча была очень тяжелой. Соперник провел очень хороший матч, и они могли победить".Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Теперь в полуфинале КЧМ-2025 "парижане" в ночь на 10 июля сыграют с мадридским "Реалом". 

В свою очередь королевский коллектив в последнем четвертьфинале нынешних соревнований переиграл дортмундскую "Боруссию" – 3:2.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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