Драмой обернулся первый матч ФК "Кайрат" в Лиге чемпионов
Фото: ФК "Кайрат"
Алматинский "Кайрат" 22 июля потерпел поражение в первом выездном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sportarena.kz, встреча с финским клубом "КуПС" прошла в городе Куопио и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Авторами голов стали Яакко Оксанен и Мохамед Туре.
Ответная игра состоится 29 июля на Центральном стадионе в Алматы. По итогам двух матчей определится участник третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где победитель встретится с сильнейшим из пары "Слован" (Словакия) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина). Проигравшая команда продолжит борьбу в Лиге Европы.
А ранее FIDE официально наградила званием гроссмейстера казахстанку Бибисару Асаубаеву.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript