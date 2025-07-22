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Спорт

Драмой обернулся первый матч ФК "Кайрат" в Лиге чемпионов

Матч &quot;Кайрат&quot; – &quot;КуПС&quot;, футбол, Лига Европы, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 22:34 Фото: ФК "Кайрат"
Алматинский "Кайрат" 22 июля потерпел поражение в первом выездном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, встреча с финским клубом "КуПС" прошла в городе Куопио и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Авторами голов стали Яакко Оксанен и Мохамед Туре.

Ответная игра состоится 29 июля на Центральном стадионе в Алматы. По итогам двух матчей определится участник третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где победитель встретится с сильнейшим из пары "Слован" (Словакия) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина). Проигравшая команда продолжит борьбу в Лиге Европы.

А ранее FIDE официально наградила званием гроссмейстера казахстанку Бибисару Асаубаеву. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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