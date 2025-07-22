"Кайрат" настроен оптимистично на первый матч с КуПСом в Лиге чемпионов
Чемпион Казахстана прибыл на этот поединок 20 июля и уже провел несколько тренировок на поле соперника, акклиматизировался и готов дать бой местному клубу.
По мнению экспертов, никто не осмеливается дать точный прогноз будущей встрече, останавливаясь на боевой ничье.
А казахстанские фанаты надеются на победу своих любимцев на финской земле.
Матч КуПС – "Кайрат" стартует в 20:00 по казахстанскому времени, а болельщики смогут просмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.
Обе команды накануне узнали свою будущую судьбу в еврокубках. В случае вылета из Лиги чемпионов одному из клубов предстоит встретится с победителем пары РФШ (Латвия) – "Мальмё" (Швеция), в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Кому же удастся сохранить место в третьем раунде Лиги чемпионов, то тогда этот счастливчик далее сразится с лучшим в противостоянии "Слован" (Словакия) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина).