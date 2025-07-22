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Спорт

"Кайрат" настроен оптимистично на первый матч с КуПСом в Лиге чемпионов

Футбол Кайрат КуПС, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 10:44 Фото: Instagram/f.c.kairat
22 июля в финском городе Куопио пройдет первый матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, где местный коллектив КуПС примет казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Чемпион Казахстана прибыл на этот поединок 20 июля и уже провел несколько тренировок на поле соперника, акклиматизировался и готов дать бой местному клубу.

По мнению экспертов, никто не осмеливается дать точный прогноз будущей встрече, останавливаясь на боевой ничье.

А казахстанские фанаты надеются на победу своих любимцев на финской земле.

Матч КуПС – "Кайрат" стартует в 20:00 по казахстанскому времени, а болельщики смогут просмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

Обе команды накануне узнали свою будущую судьбу в еврокубках. В случае вылета из Лиги чемпионов одному из клубов предстоит встретится с победителем пары РФШ (Латвия) – "Мальмё" (Швеция), в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Кому же удастся сохранить место в третьем раунде Лиги чемпионов, то тогда этот счастливчик далее сразится с лучшим в противостоянии "Слован" (Словакия) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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