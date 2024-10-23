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"Кайрат" потерпел разгромное поражение от "Бетиса" в юношеской Лиге чемпионов

&quot;Кайрат&quot; потерпел разгромное поражение от &quot;Бетиса&quot; в юношеской Лиге чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 21:34 Фото: Instagram/afckairat
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" 23 октября потерпел поражение в выездном матче 2-го раунда юношеской Лиги чемпионов против испанского "Бетиса", сообщает Zakon.kz.

Встреча, состоявшаяся в Севилье, завершилась со счетом 1:6 в пользу хозяев поля.

Голы за "Бетис" забили Адриан Мартин (на 12-й минуте), Пабло Гарсия (25-я и 65-я), Родриго Марина (63-я и 90-я), а также Иван Корралехо (90+2). Единственный мяч за "Кайрат" на 54-й минуте забил Олжас Байбек.

Также стоит отметить, что казахстанская команда осталась в меньшинстве, получив три красные карточки. На 16-й минуте был удален вратарь Ильдар Мендыгалиев, а позже защитники Эльхан Саидов (40-я) и Аскар Бижан (68-я) также покинули поле.

Ранее алматинский "Кайрат" феерично одолел венгерский "Халадаш" на старте Лиги чемпионов. 

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