"Кайрат" потерпел разгромное поражение от "Бетиса" в юношеской Лиге чемпионов

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" 23 октября потерпел поражение в выездном матче 2-го раунда юношеской Лиги чемпионов против испанского "Бетиса", сообщает Zakon.kz.

Встреча, состоявшаяся в Севилье, завершилась со счетом 1:6 в пользу хозяев поля.

Голы за "Бетис" забили Адриан Мартин (на 12-й минуте), Пабло Гарсия (25-я и 65-я), Родриго Марина (63-я и 90-я), а также Иван Корралехо (90+2). Единственный мяч за "Кайрат" на 54-й минуте забил Олжас Байбек.

Также стоит отметить, что казахстанская команда осталась в меньшинстве, получив три красные карточки. На 16-й минуте был удален вратарь Ильдар Мендыгалиев, а позже защитники Эльхан Саидов (40-я) и Аскар Бижан (68-я) также покинули поле.

Ранее алматинский "Кайрат" феерично одолел венгерский "Халадаш" на старте Лиги чемпионов.

