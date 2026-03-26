Трансгендерам запретили участвовать в Олимпийских играх – МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) ввел новую политику в женских соревнованиях. Согласно новым правилам, участие в состязаниях могут принимать только биологические женщины, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте организации.

Газета The Telegraph сообщала в ноябре месяце, что МОК планирует запретить трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Право на участие будет определяться путем скрининга гена SRY, который отсутствует у женщин. Отмечается, что тест будет проводиться раз в жизни, если нет оснований полагать ошибочность отрицательного результата.

"Как бывшая спортсменка, я твердо верю в право всех олимпийцев на участие в честных соревнованиях. Объявленная нами политика основана на научных данных и разработана медицинскими экспертами. На Олимпийских играх даже малейшая разница может решить исход соревнований. Поэтому совершенно очевидно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это просто небезопасно", – отметила президент МОК Кирсти Ковентри.

Обновленная политика МОК вступит в силу на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

В феврале 2025 года Трамп указом запретил трансгендерным женщинам соперничать с цисгендерными женщинами в спортивных соревнованиях. Ранее он закрепил на законодательном уровне только два пола.