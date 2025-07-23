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Спорт

Шевченко встретится с Бубликом в четвертьфинале турнира в Австрии

Александр Шевченко вышел в четвертьфинал турнира в Австрии, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 21:01 Фото: Instagram/shevchenkoo_17
Казахстанец Александр Шевченко и венгр Мартон Фучович сошлись между собой в рамках поединка второго круга турнира категории АTP-250 в австрийском Китцбюэле, сообщает Zakon.kz.

24-летний Шевченко оказался сильнее 33-летнего Фучовича в двух партиях и за один час 36 минут. 110-й в мировом рейтинге Александр сломил сопротивление 91-й ракетки мира и восьмого сеяного в соревновании Мартона с результатом 7:5, 6:4.

Благодаря этой победе Александр Шевченко смог пробиться в четвертьфинал соревнования, где теперь сыграет с казахстанцем Александром Бубликом.

Отметим, что ранее противостояние лучших теннисистов Казахстана прошло в Швейцарии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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