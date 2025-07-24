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Спорт

Казахстанская легкоатлетка вошла в топ-15 на Универсиаде-2025

Казахстанская легкоатлетка, соревнования, спорт, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 03:18 Фото: НОК РК
В Германии продолжаются Всемирные студенческие игры. Казахстанская легкоатлетка Алина Чистякова завершила выступление на чемпионате, заняв место в топ-15, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанка представляла страну в семиборье. В общей сумме Чистякова набрала 5326 очков. Это позволило ей завершить выступление на 14-м месте.

Чемпионкой стала ирландка Катерин О'Коннор.

Соревнования завершатся 27 июля.

Ранее стало известно, что Александр Бублик пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Кицбюэле. В четвертьфинальном поединке, прерывавшемся из-за дождя, первая ракетка турнира Бублик уверенно обыграл своего соотечественника Александра Шевченко (ATP №110) со счетом 6:4, 6:2.

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Аксинья Титова
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