Казахстанская легкоатлетка вошла в топ-15 на Универсиаде-2025

В Германии продолжаются Всемирные студенческие игры. Казахстанская легкоатлетка Алина Чистякова завершила выступление на чемпионате, заняв место в топ-15, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанка представляла страну в семиборье. В общей сумме Чистякова набрала 5326 очков. Это позволило ей завершить выступление на 14-м месте.

Чемпионкой стала ирландка Катерин О'Коннор.

Соревнования завершатся 27 июля.

Ранее стало известно, что Александр Бублик пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Кицбюэле. В четвертьфинальном поединке, прерывавшемся из-за дождя, первая ракетка турнира Бублик уверенно обыграл своего соотечественника Александра Шевченко (ATP №110) со счетом 6:4, 6:2.