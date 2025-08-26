#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
535.99
626.36
6.64
Спорт

Новичок "Ливерпуля" вошел в список лучших бомбардиров АПЛ

Футбол 3 Гола Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 13:41 Фото: Instagram/liverpoolfc
Французский нападающий и новобранец английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юго Экитике прекрасно начал свое выступление в новом коллективе. Он забил во всех трех матчах за "мерсисайдцев" после перехода из немецкого "Айнтрахта", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 26 августа француз стал автором одного из мячей в ворота "Ньюкасла" в рамках игр второго тура АПЛ.

До этого Экитике забивал "Кристал Пэлас" в Суперкубке Англии (2:2, пен. 2:3) и "Борнмуту" в чемпионате Англии (4:2).

Тем самым Юго отличился тремя голами во всех трех официальных матчах после перехода в "Ливерпуль".

Вдобавок новичок "красных" вошел в список лучших снайперов Премьер-лиги с активом в два гола.

В прошедшей победной встрече с "Ньюкаслом" героем стал 16-летний Рио Нгумоа, который забил решающий мяч.  

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Исторический вечер в Алматы: что важно знать болельщикам "Кайрата" перед матчем с "Селтиком"
Спорт
14:32, Сегодня
Исторический вечер в Алматы: что важно знать болельщикам "Кайрата" перед матчем с "Селтиком"
Главный фаворит US Open-2025 сменил имидж и выиграл первый матч
Спорт
12:28, Сегодня
Главный фаворит US Open-2025 сменил имидж и выиграл первый матч
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: