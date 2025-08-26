Новичок "Ливерпуля" вошел в список лучших бомбардиров АПЛ

Французский нападающий и новобранец английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юго Экитике прекрасно начал свое выступление в новом коллективе. Он забил во всех трех матчах за "мерсисайдцев" после перехода из немецкого "Айнтрахта", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 26 августа француз стал автором одного из мячей в ворота "Ньюкасла" в рамках игр второго тура АПЛ.

До этого Экитике забивал "Кристал Пэлас" в Суперкубке Англии (2:2, пен. 2:3) и "Борнмуту" в чемпионате Англии (4:2).

Тем самым Юго отличился тремя голами во всех трех официальных матчах после перехода в "Ливерпуль".

Вдобавок новичок "красных" вошел в список лучших снайперов Премьер-лиги с активом в два гола.

В прошедшей победной встрече с "Ньюкаслом" героем стал 16-летний Рио Нгумоа, который забил решающий мяч.