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Спорт

Турецкий футбол готовит самый дорогой трансфер в истории страны

Футбол Переход Галатасарай, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 12:59 Фото: Instagram/victorosimhen9
Переход звезды сборной Нигерии и итальянского футбольного клуба "Наполи" Виктора Осимхена в "Галатасарай" может стать самым дорогим за всю историю турецкого чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Как информирует известный инсайдер Никола Скира, трансфер нигерийского форварда обойдется действующему чемпиону Турции в 75 млн евро.

Об этом переходе говорят уже давно, тем более Осимхен уже один сезон провел в майке "Галатасарая", прибыв из "Наполи" на правах аренды.

За это период нигериец доказал, что является одним из забивных футболистов мира. Он принял участие в 30-ти матчах чемпионата Турции, где поразил ворота соперников 26 раз и сделал пять передач.

И в первый же сезон выступления за "Галатасарай" Осимхен сумел завоевать золотые медали местного первенства.  

С другой стороны, нигерийского футболиста сейчас хочет забрать к себе английский "Манчестер Юнайтед" и "Аль‑Хиляль" (Саудовская Аравия).

Все должно решиться в ближайшие сутки.

Пока турецкий чемпионат готовится к историческому трансферу, накануне стамбульский "Бешикташ" объявил об уходе игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в московское "Динамо".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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