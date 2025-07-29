Турецкий футбол готовит самый дорогой трансфер в истории страны
Как информирует известный инсайдер Никола Скира, трансфер нигерийского форварда обойдется действующему чемпиону Турции в 75 млн евро.
Об этом переходе говорят уже давно, тем более Осимхен уже один сезон провел в майке "Галатасарая", прибыв из "Наполи" на правах аренды.
За это период нигериец доказал, что является одним из забивных футболистов мира. Он принял участие в 30-ти матчах чемпионата Турции, где поразил ворота соперников 26 раз и сделал пять передач.
И в первый же сезон выступления за "Галатасарай" Осимхен сумел завоевать золотые медали местного первенства.
С другой стороны, нигерийского футболиста сейчас хочет забрать к себе английский "Манчестер Юнайтед" и "Аль‑Хиляль" (Саудовская Аравия).
Все должно решиться в ближайшие сутки.
Пока турецкий чемпионат готовится к историческому трансферу, накануне стамбульский "Бешикташ" объявил об уходе игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в московское "Динамо".