В Португалии с восхищением оценили игру Сатпаева в Лиге чемпионов

Португальский журналист Жоэль Аморим в своем аккаунте в X подытожил ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и финским КуПСом (3:0, первый матч – 0:2), сообщает Zakon.kz.

По словам критика, остались далеко позади времена "Кайрата" с Андреем Аршавиным и компанией.

"Сейчас команда представляет собой новую версию самой себя, опираясь на молодость и талант Дастана Сатпаева, а также на опыт Валерия Громыко и других игроков, чтобы заявить о себе в футбольной Европе. Сегодня она великолепным образом перевернула ход противостояния", – написал португальский журналист.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Кайрат" встретиться со словацким "Слованом".

Ранее мы писали о том, как "Кайрат" разгромил КуПС и вышел в третий раунд отбора Лиги чемпионов УЕФА.