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Спорт

В Португалии с восхищением оценили игру Сатпаева в Лиге чемпионов

Спортсмен, футболист, казахстанец, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 02:59 Фото: Instagram/f.c.kairat
Португальский журналист Жоэль Аморим в своем аккаунте в X подытожил ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и финским КуПСом (3:0, первый матч – 0:2), сообщает Zakon.kz.

По словам критика, остались далеко позади времена "Кайрата" с Андреем Аршавиным и компанией.

"Сейчас команда представляет собой новую версию самой себя, опираясь на молодость и талант Дастана Сатпаева, а также на опыт Валерия Громыко и других игроков, чтобы заявить о себе в футбольной Европе. Сегодня она великолепным образом перевернула ход противостояния", – написал португальский журналист.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Кайрат" встретиться со словацким "Слованом".

Ранее мы писали о том, как "Кайрат" разгромил КуПС и вышел в третий раунд отбора Лиги чемпионов УЕФА.

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Аксинья Титова
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