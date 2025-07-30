В Португалии с восхищением оценили игру Сатпаева в Лиге чемпионов
Фото: Instagram/f.c.kairat
Португальский журналист Жоэль Аморим в своем аккаунте в X подытожил ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и финским КуПСом (3:0, первый матч – 0:2), сообщает Zakon.kz.
По словам критика, остались далеко позади времена "Кайрата" с Андреем Аршавиным и компанией.
"Сейчас команда представляет собой новую версию самой себя, опираясь на молодость и талант Дастана Сатпаева, а также на опыт Валерия Громыко и других игроков, чтобы заявить о себе в футбольной Европе. Сегодня она великолепным образом перевернула ход противостояния", – написал португальский журналист.
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Кайрат" встретиться со словацким "Слованом".
Ранее мы писали о том, как "Кайрат" разгромил КуПС и вышел в третий раунд отбора Лиги чемпионов УЕФА.
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