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Спорт

19-летняя итальянка разгромила фаворитов двумя мировыми рекордами за два дня

Плавание Два Мировых Рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 12:01 Фото: Instagram/ssaracurtis
На чемпионате Европы по плаванию зародилась новая звездочка – итальянка Сара Кертис, которая второй раз за два дня улучшила мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине, сообщает Zakon.kz.

Накануне в финале европейского первенства по водным видам спорта, который в эти дни проходит в Париже (Франция), Кертис завоевала "золото" с результатом 26,56 секунды, что является новым мировым рекордом.

А прежнее мировое достижение, автором которого, кстати, также считается сама Сара, было улучшено днем ранее на этих же соревнованиях.

Там она проплыла данную дистанцию за 26,63 секунды и отобрала рекорд у австралийки Кэйли Маккиоун (26,86), который держался три года.

Тем самым 19-летняя итальянка в борьбе за "золото" Европы обогнала своих основных конкуренток: француженку Мэри-Амре Молух (27,06) и Лорен Кокс из Великобритании (27,15).

Между тем опальный наставник "Барселоны" Хави после долгой безработицы приглашен на должность главного тренера одной из звездных европейских сборных.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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