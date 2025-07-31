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Спорт

Казахстанские фанаты ждут сюрпризов от "Актобе" и "Астаны" в еврокубках

Футбол Актобе Астана, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 11:42 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Вечером 31 июля на многих футбольных аренах Европы пройдут ответные матчи второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА. Внимание отечественных болельщиков будет приковано к стадионам в Праге (Чехия) и Кишинёве (Молдова), сообщает Zakon.kz.

На пражской арене будет играть наш "Актобе", который в ответном поединке попытается удержать победное преимущество, добытое неделю назад на стадионе Кобланды Батыр.

Тогда западноказахстанцы сенсационно обыграли чешскую "Спарту" со счетом 2:1. Теперь для удачного исхода и выхода в третий раунд квалификации Лиги конференций подопечным Вячеслава Левчука необходимо как минимум сыграть вничью.

Поражение "Актобе" с разницей в два гола приведет к его вылету из еврокубков.  

Ответная встреча между "Спартой" и "Актобе" стартует в 23:00 по казахстанскому времени, а болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazaqstan.

Нелегкая задача выхода в третий раунд отбора Лиги конференций также стоит перед футболистами "Астаны", которые встречаются на выезде с молдавским "Зимбру".

Поединок в Кишиневе начнется в 22:00 по казахстанскому времени, включая прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

Для выхода в третий раунд отбора Лиги конференций команде Григория Бабаяна необходимо обыгрывать хозяев поля.

Первый матч этих команд в столице Казахстана 24 июля завершился мирным исходом – 1:1.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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