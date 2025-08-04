"Кайрат" может встретиться с легендарным "Селтиком" в плей-офф Лиги чемпионов

4 августа прошла жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с возможным участием алматинского "Кайрата". Первые поединки данной стадии состоятся 19-20 августа, а ответные игры запланированы на 26-27 августа, сообщает Zakon.kz.

Жеребьевка прошла с участием 28 европейских команд, которые были разбиты по двум направлениям: Путь чемпионов и Путь представителей лиг.

Стоит заметить, что ряд клубов из-за высокого рейтинга уже автоматически получили место в отборочном раунде плей-офф – "Будё-Глимт" (Норвегия), "Штурм" (Австрия), "Селтик" (Шотландия) и "Базель" (Швейцария).

Один из потенциальных участников предстоящих игр "Кайрат" в случае успеха над словацким "Слованом" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов далее может сразиться с шотландским "Селтиком".

По итогам финальных матчей отборочного этапа сформируется окончательный состав участников группового раунда Лиги чемпионов, куда уже гарантированно отобрались 29 ведущих дружин Европы.

ФК "Селтик" из города Глазго – действующий чемпион Шотландии, рекордсмен своей страны по общему количеству титулов.

Домашний стадион команды – легендарный "Селтик Парк", который вмещает 60 411 фанатов. Тренирует "Селтик" известный ирландский наставник Брендан Роджерс.

Тем временем чемпион Казахстана готовится к двухматчевому противостоянию против "Слована", первый из которых начнется 6 августа в 20:00 на Центральном стадионе.