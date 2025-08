Рыбакина улучшила два личных показателя и вышла в полуфинал "Мастерса"

28-я ракетка мира снялась с четвертьфинального матча при счете 6:1, 2:1 в пользу Елены Рыбакиной.

Причиной стала травма правого запястья у украинской спортсменки.

Never the ending we want to see 😓



Wishing Kostyuk a speedy recovery ❤️‍🩹#OBN25 pic.twitter.com/92w4Hx7FX8