Рыбакина улучшила два личных показателя и вышла в полуфинал "Мастерса"

В ночь на 5 августа лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прошла в полуфинал крупного турнира WTA 1000 на кортах канадского Монреаля. Ее соперница Марта Костюк из Украины отказалась от борьбы в начале второго сета, сообщает Zakon.kz.

28-я ракетка мира снялась с четвертьфинального матча при счете 6:1, 2:1 в пользу Елены Рыбакиной.

Причиной стала травма правого запястья у украинской спортсменки.

Never the ending we want to see 😓



Wishing Kostyuk a speedy recovery ❤️‍🩹#OBN25 pic.twitter.com/92w4Hx7FX8 — Tennis Channel (@TennisChannel) August 4, 2025

Ну а лидер женской сборной Казахстана во второй раз в сезоне и в 10-й раз в профессиональной карьере завоевала путевку в полуфинал турниров из серии WTA 1000.

Плюс к этому Елена Рыбакина стала второй теннисисткой в истории, которой удалось дважды выйти в 1/2 финала турнира в Монреале (2023, 2025). Ранее это сделала знаменитая датчанка Каролина Возняцки (2010, 2012).

Следующей соперницей казахстанки будет хозяйка кортов – 18-летняя Виктория Мбоко. 85-я ракетка мира громит всех известных теннисисток на своем пути.

От ее игры в Мельбурне пострадали София Кенин (№23 WTA), Мария Бузкова (№39), Кори Гауфф (№1) и Джессика Бузас-Манейро (№51).

А накануне Рыбакина перед игрой с Мартой Костюк получила прозвище за свое рекордное достижение.