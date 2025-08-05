Умер известный спортивный комментатор Александр Гришин

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в возрасте 48 лет после несчастного случая, который произошел на одной из железных дорог, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию поведала супруга комментатора Анастасия Гришина.

"Он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь". Анастасия Мишина

Александр Гришин начал карьеру комментатора в 2002 году на телеканале "7ТВ". С 2004 по 2015 годы трудился на телеканале "Спорт", а с 2015 по 2018 год на телеканале "Матч ТВ".

За его плечами работа на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.

С 2018 года Гришин перешел на службу Первого канала.