Умер известный спортивный комментатор Александр Гришин
Фото: Instagram/a.grishin.official
Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в возрасте 48 лет после несчастного случая, который произошел на одной из железных дорог, сообщает Zakon.kz.
Данную информацию поведала супруга комментатора Анастасия Гришина.
"Он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь".Анастасия Мишина
Александр Гришин начал карьеру комментатора в 2002 году на телеканале "7ТВ". С 2004 по 2015 годы трудился на телеканале "Спорт", а с 2015 по 2018 год на телеканале "Матч ТВ".
За его плечами работа на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.
С 2018 года Гришин перешел на службу Первого канала.
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