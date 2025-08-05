Стала известна причина смерти главного голоса фигурного катания России

5 августа Московская транспортная прокуратура назвала официальную причину смерти известного телекомментатора Александра Гришина, который погиб на одной из железных дорог Подмосковья, сообщает Zakon.kz.

Комментатор Первого канала погиб на 48-м году жизни. Трагедия произошла в ночь на 5 августа, когда на станции Битца Гришина сбила электричка в час ночи. Тело погибшего обнаружили только в пять утра.

По некоторой информации, погибший не увидел поезд из-за сильного дождя. Спустя время правоохранители выступили с официальным заявлением.

Александр Гришин в последние годы трудился на Первом канале и считался главным голосом российского фигурного катания на телевидении.

Информацию о смерти комментатора поведала 5 августа его супруга Анастасия.