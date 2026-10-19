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Спорт

Бублик рассказал, почему может завершить карьеру

Теннисист Александр Бублик , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 02:21 Фото: instagram/BUBLIK
19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, когда планирует завершить карьеру и что станет причиной, сообщает Zakon.kz.

Об этом Александр Бублик рассказал во время мастер класса в Алматы.

"Я всегда, даже когда был маленьким, всегда думал о том, что тот день, когда я повешу ракетку на гвоздь, должен быть одним из самых счастливых дней в моей жизни. Я уйду ровно тогда, когда мне будет нечего уже делать и когда мне будет абсолютно неинтересно – выиграю ли я или проиграю", – приводит слова спортсмена издание Сhampionat 19 октября 2026 года.

Теннисист добавил, что рано или поздно все спортсмены заканчивают карьеру, но для него это будет тот момент, когда итог матча станет неважен.

"Вот в этот момент я, наверное, должен буду закончить. Потому что нельзя без этого драйва, без тех эмоций, которые я получаю, пусть даже негативных. Они являются драйвером для того, чтобы выиграть матч. А когда все равно – выиграю или проиграю на том или ином турнире – тогда нет смысла продолжать", – сказал Александр Бублик.

В Алматы с 12 по 19 октября проходил мужской теннисный турнир серии ATP 250 Almaty Open 2026. Во время квалификации казахстанский теннисист Александр Бублик и непобежденный боец UFC Шавкат Рахмонов устроили поединок взглядов.

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Камила Салкымбаева
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