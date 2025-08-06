Португальский футбол потерял одну из своих знаменитостей

5 августа умер экс-защитник футбольного клуба "Порту" и сборной Португалии Жорже Кошта. Причиной смерти 53-летнего спортивного директора "Порту" стал сердечный приступ, сообщает Zakon.kz.

По сведениям A Bola, начало трагической истории случилось на тренировочной базе "Порту", где Жорже Кошта почувствовал недомогание и потерял сознание после того, как выступил перед представителями СМИ.

В тот момент Кошту, который был директором клуба, пожаловался на сильную жару. Его сразу доставили в больницу в тяжелом состоянии, где он скончался.

Жорже Кошта был воспитанником "Порту" и оставил большой след в истории футбола своей страны. Он выступал за основную команду с 1992 по 2005 год.

В составе родной дружины он восемь раз становился чемпионом Португалии, выиграл Кубок УЕФА (2003) и Лигу чемпионов (2004).

Если португальский спорт потерял Кошту, то в ночь на 5 августа не стало главного комментатора в российском фигурном катании Александра Гришина.