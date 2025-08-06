Португальский футбол потерял одну из своих знаменитостей
По сведениям A Bola, начало трагической истории случилось на тренировочной базе "Порту", где Жорже Кошта почувствовал недомогание и потерял сознание после того, как выступил перед представителями СМИ.
В тот момент Кошту, который был директором клуба, пожаловался на сильную жару. Его сразу доставили в больницу в тяжелом состоянии, где он скончался.
Жорже Кошта был воспитанником "Порту" и оставил большой след в истории футбола своей страны. Он выступал за основную команду с 1992 по 2005 год.
В составе родной дружины он восемь раз становился чемпионом Португалии, выиграл Кубок УЕФА (2003) и Лигу чемпионов (2004).
Если португальский спорт потерял Кошту, то в ночь на 5 августа не стало главного комментатора в российском фигурном катании Александра Гришина.