Казахстанец Скатов пробился в 1/4 финала немецкого Челленджера

24-летний казахстанский теннисист Тимофей Скатов сумел успешно пройти два круга одиночного разряда на грунтовом турнире Bonn Open-2025, который в эти дни проходит в Германии, сообщает Zakon.kz.

Член сборной Казахстана в последнее время серьезно подпортил свои рейтинговые дела и сейчас находится во главе четвертой сотни ATP.

И последние две победы должны придать положительный импульс дальнейшей карьере уроженцу Петропавловска.

На старте турнира в Бонне Скатов переиграл своего соотечественника Дмитрия Попко (№221 ATP) – 6:2, 7:5.

А 6 августа Тимофей был сильнее бельгийца Филипа Кристиану Жиану со счетом 7:6, 6:1.

Далее казахстанского теннисиста ждет полуфинал немецких состязаний, если он обыграет в 1/4 финала представителя Болгарии Янаки Милева.

Между тем в США прошла жеребьевка женского "Мастерса" в Цинцинатти, где девятый номер посева получила Елена Рыбакина.