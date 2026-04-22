Скатов порадовал жителей Шымкента путевкой в 1/4 финала "Челленджера"

25-летний казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№198 ATP) продолжает свое успешное выступление на грунтовом турнире Shymkent Challenger 1, сообщает Zakon.kz.

22 апреля третий номер сборной Казахстана сумел пробиться в четвертьфинал текущих соревнований, обыграв в очень тяжелом поединке россиянина Святослава Гулина (№526 ATP).

Несмотря на разницу в рейтинговых показателях, соперник Скатова показал бойцовские качества и только благодаря болельщикам Шымкента и своему мастерству, наш теннисист избежал сенсационного поражения.

Тимофей сломал сопротивление Святослава за 2 часа и 25 минут – 6:2, 3:6, 6:4. Теперь за выход в полуфинал данных соревнований уроженец Петропавловска сыграет с другим россиянином Даниилом Остапенковым (№272 ATP).

Также порадовала сегодня в Малайзии наша юниорская сборная по теннису, где проходит финальный этап квалификации зоны Азия/Океания – ITF World Junior Tennis Competition (14&Under).

Выступая в группе В, казахстанки одержали две сухие победы подряд, переиграв Тайбэй (3:0) и Шри-Ланку (3:0). Благодаря этим результатам наша команда досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.

Честь страны на кортах Малайзии представляют Владислава Шек, Адема Алсейпулова и Айым Канагатова, а капитаном сборной является Марат Шарипов.

Завтра предстоит принципиальный матч против команды Таиланда за первое место в группе. Победа в четвертьфинале и выход в полуфинал квалификации гарантируют Казахстану путевку на итоговый чемпионат мира в Чехию.

Возвращаясь к выступлениям Скатова в Шымкенте, то надо подчеркнуть, что он остался единственным участником от Казахстана в одиночном разряде.

В стартовый день турнира он обыграл украинца Олега Приходько (№369 ATP).