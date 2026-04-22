#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
464.73
546.57
6.19
Спорт

Скатов порадовал жителей Шымкента путевкой в 1/4 финала "Челленджера"

Теннис Победа Четвертьфинал, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 16:17
25-летний казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№198 ATP) продолжает свое успешное выступление на грунтовом турнире Shymkent Challenger 1, сообщает Zakon.kz.

22 апреля третий номер сборной Казахстана сумел пробиться в четвертьфинал текущих соревнований, обыграв в очень тяжелом поединке россиянина Святослава Гулина (№526 ATP).

Несмотря на разницу в рейтинговых показателях, соперник Скатова показал бойцовские качества и только благодаря болельщикам Шымкента и своему мастерству, наш теннисист избежал сенсационного поражения.

Тимофей сломал сопротивление Святослава за 2 часа и 25 минут – 6:2, 3:6, 6:4. Теперь за выход в полуфинал данных соревнований уроженец Петропавловска сыграет с другим россиянином Даниилом Остапенковым (№272 ATP).

Фото: ktf.kz

Также порадовала сегодня в Малайзии наша юниорская сборная по теннису, где проходит финальный этап квалификации зоны Азия/Океания – ITF World Junior Tennis Competition (14&Under).

Выступая в группе В, казахстанки одержали две сухие победы подряд, переиграв Тайбэй (3:0) и Шри-Ланку (3:0). Благодаря этим результатам наша команда досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.

Честь страны на кортах Малайзии представляют Владислава Шек, Адема Алсейпулова и Айым Канагатова, а капитаном сборной является Марат Шарипов.

Завтра предстоит принципиальный матч против команды Таиланда за первое место в группе. Победа в четвертьфинале и выход в полуфинал квалификации гарантируют Казахстану путевку на итоговый чемпионат мира в Чехию.

Возвращаясь к выступлениям Скатова в Шымкенте, то надо подчеркнуть, что он остался единственным участником от Казахстана в одиночном разряде.

В стартовый день турнира он обыграл украинца Олега Приходько (№369 ATP).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сильнейший клуб Казахстана объявил состав на Лигу чемпионов
16:54, Сегодня
Сильнейший клуб Казахстана объявил состав на Лигу чемпионов
Арман Царукян получил долю в крупной лиге
16:40, Сегодня
Арман Царукян получил долю в крупной лиге
Винус Уильямс узнала печальную новость
16:25, Сегодня
Винус Уильямс узнала печальную новость
"Актобе" официально представил нового руководителя клуба
16:10, Сегодня
"Актобе" официально представил нового руководителя клуба
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: