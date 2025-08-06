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Спорт

Рыбакина узнала первых соперниц по женскому "Мастерсу" в Цинциннати

Теннис Сетка Цинцинатти, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 17:24 Фото: Instagram/LenaRybakina
В американском Цинциннати прошла жеребьевка крупного женского турнира категории WTA 1000. На эти соревнования под девятым номером заявлена лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана в основной сетке американского "Мастерса" пропускает стартовый круг. Но затем ее соперницей может стать соотечественница Юлия Путинцева, если, конечно, она в первом раунде переиграет 68-ю ракетку мира из Мексики Ренату Сарасуа.

Но не исключено, что Елена может сыграть против мексиканки, так как второй номер казахстанской команды в последнее время особо не блещет результатами.

Турнир в Цинциннати пока только набирает обороты, там идут игры квалификационного раунда.

А Елена Рыбакина в эти дни сражается на кортах канадского Монреаля. Там она улучшила два личных показателя и накануне вышла в полуфинал местного "Мастерса".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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