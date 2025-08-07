"Интер Майами" без Месси пробился в плей-офф Кубка лиг

Американский футбольный клуб "Интер Майами", лидером которого является Лионель Месси, вышел в плей-офф Кубка лиг. Рано утром 7 августа команда аргентинца без его участия дома обыграла мексиканский "Пумас" (3:1), сообщает Zakon.kz.

Подопечные Хавьера Маскерано были сильнее "Пумаса" со счетом 3:1 в рамках игр третьего тура группового раунда Кубка лиг.

В составе победителей голы забили Родриго Де Пауль, Луис Суарес и Тадео Алленде. У гостей единственный мяч оформил Хорхе Рувалькаба.

К этому часу клуб из Флориды выиграл три из трех сыгранных встреч на групповом этапе текущего турнира. До этого команда Месси обыграла "Атлас" (2:1) и "Некаксу" (3:2, по пенальти).

Благодаря этим победам "Интер Майами" набрал 8 очков и теперь сыграет в четвертьфинале Кубка лиг.

Сам же Месси на днях получил повреждение и проходит курс реабилитации.