Суарес в отсутствие Месси вывел "Интер Майами" в полуфинал Кубка лиг

Утром 21 августа в рамках игр четвертьфинала Кубка лиг американский футбольный клуб "Интер Майами" без своего лидера Лионеля Месси сумел победить мексиканский "Тигрес" со счетом 2:1. Героем матча стал уругваец Луис Суарес, который оформил дубль, сообщает Zakon.kz.

Уругвайский форвард дважды поразил ворота мексиканского коллектива в домашнем матче. В обоих случаях Суарес удачно реализовал пенальти, сначала он был точен на 23-й минуте, затем отличился за минуту до финального свистка.

Тем самым эта победа позволила команде Хавьера Маскерано пробиться в 1/2 финала Кубка лиг. Другой звездный нападающий американского клуба Лионель Месси пропустил матч из-за травмы.

Теперь в полуфинале текущего турнира "Интер Майами" 1 сентября встретится с "Орландо Сити".

Пока лидер клуба из Флориды поправляет свое здоровье, у него появился конкурент – корейская звезда Сон Хын Мин.

