#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
546.36
630.44
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
546.36
630.44
6.7
Спорт

Известно имя наставника Самоделкиной на предстоящий олимпийский сезон

Фигурное катание Главный Тренер, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 17:48 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Знаменитый американский специалист Рафаэль Арутюнян назначен главным тренером казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной. 68-летний наставник будет целенаправленно готовить чемпионку Казахстана к зимней Олимпиаде-2026, сообщает Zakon.kz.

Информация о смене тренерского штаба Софьи Самоделкиной появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Также указано, что хореографами 18-летней фигуристки станут канадцы Ше-Линн Бурн и Джои Рассел.

В прошлом сезоне Софья впервые выступила на взрослом уровне на разных соревнованиях, где самым высоким ее достижением стала "бронза" Универсиады.

На ЧМ-2025 в американском Бостоне наша спортсменка вошла в топ-20 и гарантировала участие на Олимпийских играх 2026 года.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Что касается Рафаэля Арутюняна, то наша фигуристка уже почти год работает с ним. Ранее он был только в роли консультанта, а теперь их сотрудничество будет полноценным. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футболиста "Ариса" госпитализировали после укуса собаки
Спорт
15:47, Сегодня
Футболиста "Ариса" госпитализировали после укуса собаки
Роналду вернулся из отпуска и сразу забил гол за "Аль-Наср"
Спорт
14:17, Сегодня
Роналду вернулся из отпуска и сразу забил гол за "Аль-Наср"
Месси получил приз лучшего игрока и сразу добыл победу своей команде
Спорт
12:54, Сегодня
Месси получил приз лучшего игрока и сразу добыл победу своей команде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: