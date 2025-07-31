Известно имя наставника Самоделкиной на предстоящий олимпийский сезон

Знаменитый американский специалист Рафаэль Арутюнян назначен главным тренером казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной. 68-летний наставник будет целенаправленно готовить чемпионку Казахстана к зимней Олимпиаде-2026, сообщает Zakon.kz.

Информация о смене тренерского штаба Софьи Самоделкиной появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Также указано, что хореографами 18-летней фигуристки станут канадцы Ше-Линн Бурн и Джои Рассел.

В прошлом сезоне Софья впервые выступила на взрослом уровне на разных соревнованиях, где самым высоким ее достижением стала "бронза" Универсиады.

На ЧМ-2025 в американском Бостоне наша спортсменка вошла в топ-20 и гарантировала участие на Олимпийских играх 2026 года.

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Что касается Рафаэля Арутюняна, то наша фигуристка уже почти год работает с ним. Ранее он был только в роли консультанта, а теперь их сотрудничество будет полноценным.