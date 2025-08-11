Таеквондисты сразятся в Астане за приз в 15 млн тенге

В Астане пройдет международный турнир по таеквондо с призовым фондом в 15 млн тенге. Соревнования пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДРС МТС РК, с 14 по 16 августа в Астане пройдет международный рейтинговый турнир Kazakhstan Open 2025 категории G-1 по таеквондо (WT).

Турнир, вошедший в официальный календарь World Taekwondo, охватит три возрастные категории – кадеты, юниоры и взрослые. Участие в старте подтвердили более 750 спортсменов.

Делегации представят спортсмены из 23 стран: Афганистана, Армении, Канады, Франции, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Омана, Люксембурга, Марокко, Непала, Пакистана, Палестины, Китая, Саудовской Аравии, Турции, Туниса, Объединненых Арабских Эмиратов, США, а также индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN).

Общий призовой фонд соревнований составит 15 808 000 тенге.

