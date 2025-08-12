Казахстан намерен провести чемпионат мира по таэквондо в Астане в 2027 году – Кудрат Шамиев

Глава Федерации таэквондо Кудрат Шамиев рассказал о том, что с 14 по 16 августа во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова пройдет международный рейтинговый турнир Kazakhstan Open 2025 (G-1) по таэквондо среди взрослых, юниоров и кадетов, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях примут участие более 750 спортсменов из 22 стран, включая Канаду, Францию, Индию, США, Турцию и Китай. На татами выйдут олимпийские чемпионы и мировые звезды.

Турнир станет возвращением Казахстана на карту мирового таэквондо, такие старты в стране не проводились с 2017 года. Будет применена новая электронная система KPNP K-2, а также впервые выступит демонстрационная команда Всемирной федерации.

Фото: НОК РК

Общий призовой фонд – 15,8 млн тенге. Турнир укрепит позиции Казахстана как надежного партнера в спорте и станет шагом к чемпионату мира 2027 года, заявку на который страна планирует подать в следующем году.

Фото: Федерация таэквондо Казахстана

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение развитию спорта в Казахстане. Мы, как Федерация, также понимаем, насколько это важно для молодежи и подрастающего поколения. Поэтому намерены проводить масштабные международные турниры в Астане. Kazakhstan Open – это не просто соревнование, а знак того, что наша страна готова принимать самые масштабные события мирового уровня. Мы хотим, чтобы Астана стала новой столицей мирового таэквондо". Глава Федерации таэквондо Казахстана Кудрат Шамиев

Фото: НОК РК

Ранее глава государства принял президента Всемирной федерации таеквондо (WT) Чунгвон Чоу. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Чунгвон Чоу является значимым событием для спортивного сообщества Казахстана и подтверждает готовность Всемирной федерации таеквондо оказывать всестороннее содействие развитию этого вида спорта в нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что таеквондо – это не только олимпийский вид спорта, но и философия, основанная на принципах гармонии, дисциплины и взаимного уважения, объединяющая миллионы людей по всему миру.

