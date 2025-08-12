Казахстан намерен провести чемпионат мира по таэквондо в Астане в 2027 году – Кудрат Шамиев
В соревнованиях примут участие более 750 спортсменов из 22 стран, включая Канаду, Францию, Индию, США, Турцию и Китай. На татами выйдут олимпийские чемпионы и мировые звезды.
Турнир станет возвращением Казахстана на карту мирового таэквондо, такие старты в стране не проводились с 2017 года. Будет применена новая электронная система KPNP K-2, а также впервые выступит демонстрационная команда Всемирной федерации.
Общий призовой фонд – 15,8 млн тенге. Турнир укрепит позиции Казахстана как надежного партнера в спорте и станет шагом к чемпионату мира 2027 года, заявку на который страна планирует подать в следующем году.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение развитию спорта в Казахстане. Мы, как Федерация, также понимаем, насколько это важно для молодежи и подрастающего поколения. Поэтому намерены проводить масштабные международные турниры в Астане. Kazakhstan Open – это не просто соревнование, а знак того, что наша страна готова принимать самые масштабные события мирового уровня. Мы хотим, чтобы Астана стала новой столицей мирового таэквондо". Глава Федерации таэквондо Казахстана Кудрат Шамиев
Ранее глава государства принял президента Всемирной федерации таеквондо (WT) Чунгвон Чоу. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Чунгвон Чоу является значимым событием для спортивного сообщества Казахстана и подтверждает готовность Всемирной федерации таеквондо оказывать всестороннее содействие развитию этого вида спорта в нашей стране.
Глава государства подчеркнул, что таеквондо – это не только олимпийский вид спорта, но и философия, основанная на принципах гармонии, дисциплины и взаимного уважения, объединяющая миллионы людей по всему миру.
