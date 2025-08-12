Рыбакина одержала волевую победу и вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати

В американском Цинциннати проходит крупный теннисный турнир из серии WTA 1000. Утром 12 августа завершились ряд матчей третьего круга, где приняла участие казахстанка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана на пути в четвертый круг американских состязаний с превеликим трудом обыграла бельгийку Элизе Мертенс, которая посеяна здесь под 19-м номером.

Проиграв стартовый сет со счетом 4:6, Рыбакина собралась и сумела одолеть соперницу в оставшихся двух партиях – 6:3, 7:5.

Теперь Елене светит путевка в четвертьфинал текущего "Мастерса". Чтобы пройти в этот раунд соревнований, первая ракетка нашей страны должна обыграть хозяйку кортов – пятую сеяную Мэдисон Киз.

Стоит напомнить, что организаторы турнира в Цинциннати дали казахстанке девятый номер посева.

Тем временем живая легенда мирового тенниса Роджер Федерер порадовал болельщиков своим возвращением на корт.