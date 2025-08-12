Рыбакина высказалась о девяти двойных ошибках в матче против Мертенс

10-я ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала свою трудную победу над бельгийкой Элисе Мертенс в рамках третьего круга турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

Встреча, которая завершилась утром 12 августа, сложилась для лидера женской сборной Казахстана непросто.

Рыбакина одержала волевую победу и затратила все три сета для своего успеха – 4:6, 6:3, 7:5.

"Вначале у меня было много проблем. Думаю, никогда не допускала столько двойных ошибок. Это для меня урок. В конце концов рада, что сумела найти свою игру. Большое спасибо всем, что остались до конца. Далее меня ждет поединок с Киз, постараюсь не совершать подобных ошибок и показать хороший теннис". Елена Рыбакина

В противостоянии с Мертенс Рыбакина подала 11 эйсов, но и допустила девять двойных ошибок.

В 1/8 финала турнира в Цинциннати Елена сразится с хозяйкой кортов – победительницей Открытого чемпионата Австралии-2025 Мэдисон Киз, которая посеяна под шестым номером.

