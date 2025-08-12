#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Спорт

Рыбакина высказалась о девяти двойных ошибках в матче против Мертенс

Теннис Комент Матча, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 15:54 Фото: Instagram/cincytennis
10-я ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала свою трудную победу над бельгийкой Элисе Мертенс в рамках третьего круга турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

Встреча, которая завершилась утром 12 августа, сложилась для лидера женской сборной Казахстана непросто.

Рыбакина одержала волевую победу и затратила все три сета для своего успеха – 4:6, 6:3, 7:5.

"Вначале у меня было много проблем. Думаю, никогда не допускала столько двойных ошибок. Это для меня урок. В конце концов рада, что сумела найти свою игру. Большое спасибо всем, что остались до конца. Далее меня ждет поединок с Киз, постараюсь не совершать подобных ошибок и показать хороший теннис". Елена Рыбакина

В противостоянии с Мертенс Рыбакина подала 11 эйсов, но и допустила девять двойных ошибок.

В 1/8 финала турнира в Цинциннати Елена сразится с хозяйкой кортов – победительницей Открытого чемпионата Австралии-2025 Мэдисон Киз, которая посеяна под шестым номером.

Там же, в США, на днях призером местных состязаний стала лучшая казахстанская фигуристка Софья Самоделкина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Главный талант "Кайрата" отмечает 17-летие важным матчем в Лиге чемпионов
Спорт
14:54, Сегодня
Главный талант "Кайрата" отмечает 17-летие важным матчем в Лиге чемпионов
Наставник ПСЖ рассказал о главных целях на предстоящий сезон
Спорт
12:45, Сегодня
Наставник ПСЖ рассказал о главных целях на предстоящий сезон
"Барыс" подписал ряд важных соглашений за одни сутки
Спорт
11:51, Сегодня
"Барыс" подписал ряд важных соглашений за одни сутки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: