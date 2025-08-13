#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.29
629.54
6.77
Спорт

Мбаппе оформил дубль и принес крупную победу "Реалу" в межсезонье

Футбол Реал Дубль, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 13:36 Фото: Instagram/realmadrid
В ночь на 13 августа на австрийском стадионе "Тиволи Тироль" в Инсбруке состоялся товарищеский матч между местным "Тиролем" и мадридским "Реалом", сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля ничего не смогли сделать против звезд королевского клуба и были разгромлены со счетом 4:0, где главную скрипку играл основной снайпер гостей Килиан Мбаппе.

Счет в этом товарищеском матче открыл защитник "Реала" Эдер Милитао. Вскоре Мбаппе укрепил преимущество "сливочных".

Во втором тайме француз оформил дубль. А под конец поединка бразилец Родриго забил четвертый гол "Галактикос". 

Обладатель "Золотой Бутсы" на игру против "Тироля" вышел под номером 10, который он получил только недавно. 

Уже на следующей неделе команда Хаби Алонсо стартует в очередном сезоне Ла Лиги. В первом туре испанского чемпионата 19 августа "Реал" дома примет "Осасуну". 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Доннарумма покидает ПСЖ и сразу три гранда хотят забрать его
Спорт
12:09, Сегодня
Доннарумма покидает ПСЖ и сразу три гранда хотят забрать его
Наставник "Слована" лично поздравил каждого игрока "Кайрата" в раздевалке
Спорт
11:04, Сегодня
Наставник "Слована" лично поздравил каждого игрока "Кайрата" в раздевалке
Спорт Акмолинской области: заявлены амбициозные задачи и новые проекты
Спорт
11:03, Сегодня
Спорт Акмолинской области: заявлены амбициозные задачи и новые проекты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: