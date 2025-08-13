Мбаппе оформил дубль и принес крупную победу "Реалу" в межсезонье

В ночь на 13 августа на австрийском стадионе "Тиволи Тироль" в Инсбруке состоялся товарищеский матч между местным "Тиролем" и мадридским "Реалом", сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля ничего не смогли сделать против звезд королевского клуба и были разгромлены со счетом 4:0, где главную скрипку играл основной снайпер гостей Килиан Мбаппе.

Счет в этом товарищеском матче открыл защитник "Реала" Эдер Милитао. Вскоре Мбаппе укрепил преимущество "сливочных".

Во втором тайме француз оформил дубль. А под конец поединка бразилец Родриго забил четвертый гол "Галактикос".

Обладатель "Золотой Бутсы" на игру против "Тироля" вышел под номером 10, который он получил только недавно.



Уже на следующей неделе команда Хаби Алонсо стартует в очередном сезоне Ла Лиги. В первом туре испанского чемпионата 19 августа "Реал" дома примет "Осасуну".