Мбаппе в предстоящем сезоне сыграет под новым номером в "Реале"

Главная звезда и основной снайпер мадридского футбольного клуба "Реал" Килиан Мбаппе с нового сезона наденет майку с номером десять на спине, сообщает Zakon.kz.

Ранее французский нападающий после перехода из ПСЖ весь сезон играл под 9-м номером на различных турнирах.

А теперь он станет десяткой "Реала" со следующего сезона, о чем сам лично намекнул футболист.

10 — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 23, 2025

Мбаппе летом 2024 года перешел из французского ПСЖ в "Реал". За 59 матчей во всех турнирах Килиан поразил ворота соперников 44 раза.

За свою результативность форвард выиграл "Золотую бутсу" сезона-2024/25.