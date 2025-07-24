Мбаппе в предстоящем сезоне сыграет под новым номером в "Реале"
Фото: Instagram/realmadrid
Главная звезда и основной снайпер мадридского футбольного клуба "Реал" Килиан Мбаппе с нового сезона наденет майку с номером десять на спине, сообщает Zakon.kz.
Ранее французский нападающий после перехода из ПСЖ весь сезон играл под 9-м номером на различных турнирах.
А теперь он станет десяткой "Реала" со следующего сезона, о чем сам лично намекнул футболист.
10— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 23, 2025
Мбаппе летом 2024 года перешел из французского ПСЖ в "Реал". За 59 матчей во всех турнирах Килиан поразил ворота соперников 44 раза.
За свою результативность форвард выиграл "Золотую бутсу" сезона-2024/25.
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