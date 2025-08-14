Выяснилось, какую зарплату получит новый американский защитник "Барыса"

Американский защитник Иэн Маккошен заработает 30 млн рублей (около 204 млн тенге) в "Барысе" за следующий сезон, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, 30-летний защитник подписал контракт с клубом из Казахстана на год.

По информации журналиста Артура Хайруллина, Маккошен получит 30 миллионов рублей (около 204 млн тенге) за сезон-2025/26.

Большую часть своей карьеры Маккошен, занятый в 2013 году "Флоридой Пантерз", провел в Северной Америке.

Ранее мы писали, что в его статистике числятся 60 матчей в Национальной хоккейной лиге и 244 матча в АХЛ. В Континентальной хоккейной лиге Иэн дебютировал в сезоне-2024/2025. За 61 игру в составе "Куньлуня" он записал в свой актив четыре заброшенные шайбы и 11 результативных передач, заблокировав при этом 90 бросков соперников и проведя 113 силовых приемов.