"Барыс" в один день усилился американским защитником и нападающим
По информации пресс-службы "Барыса", сначала заключен односторонний контракт с защитником Райли Уолшем, который рассчитан до 31 мая 2026 года.
Всю свою карьеру Уолш провел за океаном. До приезда в Астану он защищал цвета фарм-клуба "Лос Анджелеса" – "Онтарио Рейн", где набрал в свой актив 32 (6+26) очка за 72 матча.
Затем столичная дружина распространила информацию о переходе нападающего Майка Веккионе, который в течение года будет играть у нас.
Для Веккионе это также будет первый сезон под флагом КХЛ, до этого он выступал только в США. Последние четыре года форвард сыграл в фарм-клубе "Вашингтон Кэпиталз" – "Херши Бэрс", с которым дважды выиграл Кубок Колдера – главный трофей АХЛ.
В прошлом сезоне 32-летний нападающий набрал 39 (19+20) очков в 68 встречах регулярного чемпионата АХЛ.
В восьми матчах плей-офф форвард отметился тремя шайбами и одной результативной передачей.
Таким образом, "Барыс" продолжает усиливаться к предстоящему чемпионату КХЛ, до начала которого уже осталось не так много времени.