Спорт

"Барыс" в один день усилился американским защитником и нападающим

Хоккей Барыс Пополнение, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 18:45 Фото: Instagram/reilly_walsh2
18 августа казахстанский хоккейный клуб "Барыс" объявил о пополнении своего состава двумя игроками из-за океана. С нового сезона честь столичной команды в КХЛ будут защищать Райли Уолш и Майк Веккионе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Барыса", сначала заключен односторонний контракт с защитником Райли Уолшем, который рассчитан до 31 мая 2026 года.

Всю свою карьеру Уолш провел за океаном. До приезда в Астану он защищал цвета фарм-клуба "Лос Анджелеса" – "Онтарио Рейн", где набрал в свой актив 32 (6+26) очка за 72 матча. 

Затем столичная дружина распространила информацию о переходе нападающего Майка Веккионе, который в течение года будет играть у нас.

Для Веккионе это также будет первый сезон под флагом КХЛ, до этого он выступал только в США. Последние четыре года форвард сыграл в фарм-клубе "Вашингтон Кэпиталз" – "Херши Бэрс", с которым дважды выиграл Кубок Колдера – главный трофей АХЛ.

В прошлом сезоне 32-летний нападающий набрал 39 (19+20) очков в 68 встречах регулярного чемпионата АХЛ.

В восьми матчах плей-офф форвард отметился тремя шайбами и одной результативной передачей.

Таким образом, "Барыс" продолжает усиливаться к предстоящему чемпионату КХЛ, до начала которого уже осталось не так много времени. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
