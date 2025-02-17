"Все должны уважать это решение": Швёнтек высказалась об отстранении тренера Рыбакиной

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о решении WTA оставить в силе отстранение бывшего тренера казахстанки Елены Рыбакиной Стефано Вукова за нарушение кодекса поведения WTA-тура, сообщает Zakon.kz.

В начале февраля женская теннисная ассоциация (WTA) завершила расследование в отношении хорватского тренера Стефано Вукова, работавшего с сильнейшей теннисисткой Казахстана Еленой Рыбакиной. По итогам разбирательств отстранение 37-летнего специалиста, действующее с осени прошлого года, оставлено в силе. И это несмотря на то, что наставник и спортсменка возобновили сотрудничество. Подробности этой странной истории официально не раскрываются, однако американское издание Athletic опубликовало выдержки из секретного доклада.

"Думаю, что все должны уважать это решение, потому что мы должны верить, что весь процесс прошел в соответствии с корректными правилами. Каждый личный тренер должен принять кодекс поведения, если они хотят быть в WTA-туре. Поэтому я, конечно, надеюсь, что WTA делает все, чтобы сделать нашу среду безопасной", – приводит слова Швёнтек Yahoo Sports.

23 августа 2024 года первая ракетка Казахстана объявила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым. Рыбакина не объяснила причин расставания с наставником, а теннисная общественность вынесла свой вердикт. В СМИ публиковалось немало информации о негативном влиянии Вукова на психологическое состояние Елены. Хорватского тренера обвинили в жестком обращении с Рыбакиной.

1 ноября 2024 года на пресс-конференции в Эр-Рияде, где проходил Итоговый чемпионат WTA, Рыбакина рассказала о начале работы с Гораном Иванишевичем на сезон-2025.

2 января 2025 года стало известно, что Елена Рыбакина вернула Стефано Вукова в команду на сезон-2025.

21 января этого года 53-летний Иванишевич в Instagram опубликовал пост о прекращении сотрудничества с Рыбакиной.

2 февраля 2025 года Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, который в свое время являлся наставником экс-первой ракетки мира россиянки Динары Сафиной.



Ранее Елена Рыбакина прокомментировала прекращение сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем и рассказала о своем непростом характере.