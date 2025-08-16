Казахстан завоевал четыре медали на Всемирных играх в Китае
Фото: НОК РК
В китайском Чэнду завершился турнир по боевому самбо на Всемирных играх 2025, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, спортсмены национальной сборной Казахстана завоевали на топовом турнире четыре медали.
- Улбосын Адилова (до 80 кг) – "золото";
- Маратбек Рахметоллин (до 64 кг) – "серебро";
- Женская сборная Казахстана (командный турнир) – "серебро";
- Мужская сборная Казахстана (командный турнир) – "серебро".
Всемирные игры в Чэнду являются самыми масштабными в истории: участие в них принимает рекордное количество спортсменов и официальных представителей из 116 стран и регионов – 6679 человек.
3942 спортсмена выступают в 256 дисциплинах по 34 видам спорта.
Ранее мы освещали новости тенниса: стало известно, что Рыбакина сравнялась со Швёнтек по некоторым показателям.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript