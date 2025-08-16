Казахстан завоевал четыре медали на Всемирных играх в Китае

В китайском Чэнду завершился турнир по боевому самбо на Всемирных играх 2025, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, спортсмены национальной сборной Казахстана завоевали на топовом турнире четыре медали.

Улбосын Адилова (до 80 кг) – "золото";

Маратбек Рахметоллин (до 64 кг) – "серебро";

Женская сборная Казахстана (командный турнир) – "серебро";

Мужская сборная Казахстана (командный турнир) – "серебро".

Всемирные игры в Чэнду являются самыми масштабными в истории: участие в них принимает рекордное количество спортсменов и официальных представителей из 116 стран и регионов – 6679 человек.

3942 спортсмена выступают в 256 дисциплинах по 34 видам спорта.

