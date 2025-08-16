#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстан завоевал четыре медали на Всемирных играх в Китае

Всемирные игры в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 08:37 Фото: НОК РК
В китайском Чэнду завершился турнир по боевому самбо на Всемирных играх 2025, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, спортсмены национальной сборной Казахстана завоевали на топовом турнире четыре медали.

  • Улбосын Адилова (до 80 кг) – "золото";
  • Маратбек Рахметоллин (до 64 кг) – "серебро";
  • Женская сборная Казахстана (командный турнир) – "серебро";
  • Мужская сборная Казахстана (командный турнир) – "серебро".

Всемирные игры в Чэнду являются самыми масштабными в истории: участие в них принимает рекордное количество спортсменов и официальных представителей из 116 стран и регионов – 6679 человек.

3942 спортсмена выступают в 256 дисциплинах по 34 видам спорта.

Ранее мы освещали новости тенниса: стало известно, что Рыбакина сравнялась со Швёнтек по некоторым показателям.

Аксинья Титова
