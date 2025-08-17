#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.87
632.01
6.76
Спорт

Международные арены и возможности: казахстанцев поздравили с Днем спорта

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 12:10 Фото: pexels
Глава Министерства туризма и спорта Ербол Мырзабосынов обратился к казахстанцам в День спорта и рассказал о его развитии в стране, сообщает Zakon.kz.

Министр поздравил граждан с праздником и отметил, что это важный день, цель которого – популяризация здорового образа жизни, массового спорта и укрепления здоровья жителей нашей страны.

"Спорт – это больше, чем просто физическая нагрузка, это олицетворение силы воли, целеустремленности, сплоченности и дружбы. Под руководством главы государства Касым-Жомарта Токаева возможности отечественного спорта ежегодно расширяются", – отметил он.

Глава Минтуризма добавил, что в регионах открываются новые спортивные объекты, а отечественные спортсмены достойно выступают на международных аренах. Он подчеркнул, что эти достижения – результат совместного труда тренеров, ветеранов спорта, болельщиков и всех любителей спорта.

"По поручению главы государства в 2025 году в закон, касающийся сферы физической культуры и спорта, внесены значительные изменения. Все они направлены на повышение конкурентоспособности наших спортсменов на мировой арене, поддержку параспорта, оптимизацию бюджета и перераспределение средств в пользу приоритетных, национальных видов спорта, а также детского и массового спорта", – сказал министр.

Также Ербол Мырзабосынов напомнил, что с начала 2025 года в Казахстане прошло множество значимых международных соревнований. Он отметил, что это доказывает, что спортивные объекты страны развиваются по современным стандартам, и мы способны организовывать турниры еще более высокого уровня.

"Кроме того, только в этом году Казахстан посетили представители около двадцати международных спортивных организаций, половина из них были приняты главой государства. Это также свидетельствует о росте авторитета Казахстана на мировой арене", – подчеркнул он.

Министр пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, хорошего настроения и новых достижений.

17 августа 2025 года в Казахстане ко Дню спорта наградили тренеров, спортсменов и специалистов отрасли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Месси забил победный гол в первом матче после травмы
Спорт
09:33, Сегодня
Месси забил победный гол в первом матче после травмы
Леди Гагу в соцсетях атаковали российские футбольные фанаты
Спорт
07:25, Сегодня
Леди Гагу в соцсетях атаковали российские футбольные фанаты
В России автобус футбольной команды попал в массовое ДТП
Спорт
04:50, 17 августа 2025
В России автобус футбольной команды попал в массовое ДТП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: