Международные арены и возможности: казахстанцев поздравили с Днем спорта

Глава Министерства туризма и спорта Ербол Мырзабосынов обратился к казахстанцам в День спорта и рассказал о его развитии в стране, сообщает Zakon.kz.

Министр поздравил граждан с праздником и отметил, что это важный день, цель которого – популяризация здорового образа жизни, массового спорта и укрепления здоровья жителей нашей страны.

"Спорт – это больше, чем просто физическая нагрузка, это олицетворение силы воли, целеустремленности, сплоченности и дружбы. Под руководством главы государства Касым-Жомарта Токаева возможности отечественного спорта ежегодно расширяются", – отметил он.

Глава Минтуризма добавил, что в регионах открываются новые спортивные объекты, а отечественные спортсмены достойно выступают на международных аренах. Он подчеркнул, что эти достижения – результат совместного труда тренеров, ветеранов спорта, болельщиков и всех любителей спорта.

"По поручению главы государства в 2025 году в закон, касающийся сферы физической культуры и спорта, внесены значительные изменения. Все они направлены на повышение конкурентоспособности наших спортсменов на мировой арене, поддержку параспорта, оптимизацию бюджета и перераспределение средств в пользу приоритетных, национальных видов спорта, а также детского и массового спорта", – сказал министр.

Также Ербол Мырзабосынов напомнил, что с начала 2025 года в Казахстане прошло множество значимых международных соревнований. Он отметил, что это доказывает, что спортивные объекты страны развиваются по современным стандартам, и мы способны организовывать турниры еще более высокого уровня.

"Кроме того, только в этом году Казахстан посетили представители около двадцати международных спортивных организаций, половина из них были приняты главой государства. Это также свидетельствует о росте авторитета Казахстана на мировой арене", – подчеркнул он.

Министр пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, хорошего настроения и новых достижений.

17 августа 2025 года в Казахстане ко Дню спорта наградили тренеров, спортсменов и специалистов отрасли.