Спорт

18-летний борец из Казахстана вышел в финал ЧМ после победы над соперником из США

Фото: НОК РК
Казахстанский борец-вольник Едыге Касымбек 17 августа пробился в финал чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, который проходит в болгарском Самокове, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в весовой категории до 125 кг 18-летний уроженец Туркестанской области начал турнир с победы в 1/8 финала над монгольским борцом Нарантулгой Дармаабазаром (15:12). В четвертьфинале он уверенно взял верх над южнокорейцем Байджун Джангом (6:0).

В полуфинале Касымбек одержал крупную победу над американцем Коулом Мирасолой – встреча завершилась досрочно со счетом 11:0.

В решающей схватке за золотую медаль чемпионата мира Касымбек встретится с победителем пары Юсиф Дурсунов (Азербайджан) – Мохаммад Нежад (Иран).

Едыге Касымбек – чемпион Азии среди борцов до 20 лет (2025), победитель двух чемпионатов Азии и финалист двух мировых первенств среди юниоров до 17 лет. В 2022 году он стал бронзовым призером континентального турнира в категории до 17 лет.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси установил новый рекорд результативности, забив 875-й гол в карьере. 

