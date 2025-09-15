#АЭС в Казахстане
Спорт

Конкуренты "Кайрата" сильно удивили в матчах 23-го тура КПЛ-2025

Футбол Итог 23-го тура, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 09:50 Фото: Zakon.kz
Вечером 14 сентября в казахстанской футбольной Премьер-лиге завершились игры 23-го тура, по итогам которых был зафиксирован ряд интересных результатов среди команд, конкурирующих за чемпионское звание текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

23-й тур КПЛ-2025 стартовал матчем в Атырау, где местный клуб, который является одним из аутсайдеров турнирной таблицы, преподнес сюрприз на встрече с "Тоболом".  

Костанайский коллектив, потенциальный лидер списка лучших команд нынешнего чемпионата Казахстана по футболу, неожиданно уступил хозяевам поля (0:1) и потерял ценные три очка.

Еще один реальный кандидат на титул текущего сезона – команда "Астана" дома не смогла обыграть "Елимай" (Семей) – 3:3.

В других матчах отчетного тура зрители смогли увидеть следующие показатели: "Кызылжар" – "Окжетпес" 3:1, "Ордабасы" – "Женис" 2:1, "Туран" – "Улытау" 1:1.

До окончания игр КПЛ-2025 осталось всего лишь три тура, и турнирный расклад у команд выглядит так:

Потеряв очки в прошедшем туре, "Астана" и "Тобол" пропустили выше себя команду Рафаэля Уразбахтина.

Что касается самого "Кайрата", то действующий чемпион страны у себя дома в центральном поединке 23-го тура переиграл "Актобе" со счетом 1:0.

Успех алматинского клуба стал плачевным для его основного голкипера Темирлана Анарбекова, который получил перелом челюсти на 10-й минуте встречи с западноказахстанцами. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
