Конкуренты "Кайрата" сильно удивили в матчах 23-го тура КПЛ-2025

Вечером 14 сентября в казахстанской футбольной Премьер-лиге завершились игры 23-го тура, по итогам которых был зафиксирован ряд интересных результатов среди команд, конкурирующих за чемпионское звание текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

23-й тур КПЛ-2025 стартовал матчем в Атырау, где местный клуб, который является одним из аутсайдеров турнирной таблицы, преподнес сюрприз на встрече с "Тоболом".

Костанайский коллектив, потенциальный лидер списка лучших команд нынешнего чемпионата Казахстана по футболу, неожиданно уступил хозяевам поля (0:1) и потерял ценные три очка.

Еще один реальный кандидат на титул текущего сезона – команда "Астана" дома не смогла обыграть "Елимай" (Семей) – 3:3.

В других матчах отчетного тура зрители смогли увидеть следующие показатели: "Кызылжар" – "Окжетпес" 3:1, "Ордабасы" – "Женис" 2:1, "Туран" – "Улытау" 1:1.

До окончания игр КПЛ-2025 осталось всего лишь три тура, и турнирный расклад у команд выглядит так:

Потеряв очки в прошедшем туре, "Астана" и "Тобол" пропустили выше себя команду Рафаэля Уразбахтина.

Что касается самого "Кайрата", то действующий чемпион страны у себя дома в центральном поединке 23-го тура переиграл "Актобе" со счетом 1:0.

Успех алматинского клуба стал плачевным для его основного голкипера Темирлана Анарбекова, который получил перелом челюсти на 10-й минуте встречи с западноказахстанцами.