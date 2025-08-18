Лучший клуб Европы с победы начал Лигу 1 с дебютом Забарного

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ стартовал с минимальной победы в новом сезоне французского чемпионата, обыграв "Нант" со счетом 1:0. В этом матче дебютировал дорогостоящий украинский защитник Илья Забарный, сообщает Zakon.kz.

Для "парижан" это был гостевой поединок в рамках первого тура чемпионата Франции сезона-2025/26.

Единственный и победный гол на 67-й минуте встречи забил полузащитник Витинья.

В поединке против "Нанта" впервые майку "Пари Сен-Жермен" надел украинец Илья Забарный, который недавно перешел из английского "Борнмута".

"Чувствую себя отлично, очень понравилось, рад провести весь матч и получить удовольствие от игры. Нужно было сохранять концентрацию, так как соперник пытался играть на контратаках, но для меня все прошло хорошо и я получил удовольствие. Обожаю наших болельщиков, они просто невероятные. Они ни на минуту не прекращают петь и это потрясающе. Слышать их поддержку это большое удовольствие". Илья Забарный

Как известно, украинский защитник подписал контракт до лета 2030 года. ПСЖ оформил его трансфер за 63 млн евро.

"Забарный, как и Шевалье, которых мы недавно подписали, принесут много пользы. Они показали очень высокий уровень с "Нантом". Эти футболисты способны улучшить команду. Это лишь первый матч для Ильи, мы спокойны, уверены и полны оптимизма". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

В матче с ""Нантом" Забарный 71 раз коснулся мяча и отдал 61 точную передачу из 64 попыток (95%), выиграл два единоборства из четырех (50%), совершил четыре оборонительных действия, включая один перехват и один вынос мяча, плюс допустил пять потерь.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,8 балла, это пятая лучшая оценка среди игроков стартового состава обеих команд.

Здесь стоит отметить, что команда Луиса Энрике одержала вторую победу подряд в официальных матчах нового сезона.

В ночь на 14 августа чемпион Франции завоевал Суперкубок УЕФА, переиграв английский "Тоттенхэм".