#АЭС в Казахстане
акция "Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
акция "Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.87
632.01
6.76
Спорт

Лучший клуб Европы с победы начал Лигу 1 с дебютом Забарного

Футбол Победа Лига 1 , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 16:16 Фото: Instagram/psg
Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ стартовал с минимальной победы в новом сезоне французского чемпионата, обыграв "Нант" со счетом 1:0. В этом матче дебютировал дорогостоящий украинский защитник Илья Забарный, сообщает Zakon.kz.

Для "парижан" это был гостевой поединок в рамках первого тура чемпионата Франции сезона-2025/26.

Единственный и победный гол на 67-й минуте встречи забил полузащитник Витинья.

В поединке против "Нанта" впервые майку "Пари Сен-Жермен" надел украинец Илья Забарный, который недавно перешел из английского "Борнмута".

"Чувствую себя отлично, очень понравилось, рад провести весь матч и получить удовольствие от игры. Нужно было сохранять концентрацию, так как соперник пытался играть на контратаках, но для меня все прошло хорошо и я получил удовольствие. Обожаю наших болельщиков, они просто невероятные. Они ни на минуту не прекращают петь и это потрясающе. Слышать их поддержку это большое удовольствие". Илья Забарный

Как известно, украинский защитник подписал контракт до лета 2030 года. ПСЖ оформил его трансфер за 63 млн евро.

"Забарный, как и Шевалье, которых мы недавно подписали, принесут много пользы. Они показали очень высокий уровень с "Нантом". Эти футболисты способны улучшить команду. Это лишь первый матч для Ильи, мы спокойны, уверены и полны оптимизма".Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

В матче с ""Нантом" Забарный 71 раз коснулся мяча и отдал 61 точную передачу из 64 попыток (95%), выиграл два единоборства из четырех (50%), совершил четыре оборонительных действия, включая один перехват и один вынос мяча, плюс допустил пять потерь.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,8 балла, это пятая лучшая оценка среди игроков стартового состава обеих команд.

Здесь стоит отметить, что команда Луиса Энрике одержала вторую победу подряд в официальных матчах нового сезона.

В ночь на 14 августа чемпион Франции завоевал Суперкубок УЕФА, переиграв английский "Тоттенхэм".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Новый чемпион среднего веса Чимаев вошел в историю UFC по двум показателям
Спорт
15:10, Сегодня
Новый чемпион среднего веса Чимаев вошел в историю UFC по двум показателям
"Бавария" завоевала Суперкубок Германии и установила рекорд немецкого футбола
Спорт
14:21, Сегодня
"Бавария" завоевала Суперкубок Германии и установила рекорд немецкого футбола
В Шымкенте стартовал XVI чемпионат Азии по пулевой и стендовой стрельбе
Спорт
13:33, Сегодня
В Шымкенте стартовал XVI чемпионат Азии по пулевой и стендовой стрельбе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: