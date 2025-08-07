ПСЖ близок к подписанию украинского футболиста за 63 млн евро

Английский футбольный клуб "Борнмут" почти договорился с французским ПСЖ о продаже своего украинского защитника Ильи Забарного за 63 млн евро. На данный момент стороны обсуждают бонусные вопросы, сообщает Zakon.kz.

Как информирует британское издание Sky Sports, клубы почти согласовали сумму сделки, которая составит 63 млн евро.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА в настоящий момент ведет переговоры о бонусных выплатах за 22-летнего защитника.

Илья Забарный является воспитанником киевского "Динамо". Четыре года назад по результатам исследований Международного центра спортивных исследований (CIES) занял 19-е место в рейтинге самых перспективных футболистов мира в возрасте до 20 лет.

31 января 2023 года он подписал контракт с английским "Борнмутом" сроком на пять лет.

По итогам прошлого сезона украинец сыграл 36 матчей и вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ.

