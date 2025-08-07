ПСЖ близок к подписанию украинского футболиста за 63 млн евро
Как информирует британское издание Sky Sports, клубы почти согласовали сумму сделки, которая составит 63 млн евро.
Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА в настоящий момент ведет переговоры о бонусных выплатах за 22-летнего защитника.
BREAKING: PSG are in advanced talks over a deal for Bournemouth defender Illia Zabarnyi🚨— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 7, 2025
Talks are currently around add-ons with a fixed fee of €63 million agreed (£55 million) 👀 pic.twitter.com/olyEx40cJu
Илья Забарный является воспитанником киевского "Динамо". Четыре года назад по результатам исследований Международного центра спортивных исследований (CIES) занял 19-е место в рейтинге самых перспективных футболистов мира в возрасте до 20 лет.
31 января 2023 года он подписал контракт с английским "Борнмутом" сроком на пять лет.
По итогам прошлого сезона украинец сыграл 36 матчей и вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ.
Тем временем 16-летний казахстанский талант Дастан Сатпаев накануне принес победу "Кайрату" над "Слованом" в Лиге чемпионов УЕФА.