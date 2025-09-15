#АЭС в Казахстане
Лучший футбольный клуб Европы выиграл все пять игр на старте сезона

Футбол 5 Игр 5 Побед, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 15:21 Фото: Instagram/psg
Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА – французский ПСЖ – довел свою победную серию на старте сезона до пяти матчей подряд, сообщает Zakon.kz.

Команда Луиса Энрике за один месяц выиграла четыре игры в Лиге 1 и финал Суперкубка Европы против английского "Тоттенхэма".

Накануне "парижане" в рамках четвертого тура французского чемпионата переиграли "Ланс" – 2:0.

Победный дубль на свой счет записал форвард Брэдли Баркола. После данного успеха ПСЖ занимает первую позицию в турнирной таблице Лиги 1 с активом в 12 очков после четырех игр.

17 сентября подопечные Луиса Энрике домашним матчем против итальянской "Аталанты" начнут защиту титула лучшей команды континента.

Нужно отметить, что до пятиматчевой победной серии ПСЖ проиграл в финале клубного чемпионата мира лондонскому Челси (0:3).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
