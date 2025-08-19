Сатпаев опробовал базу "Селтика" перед матчем в Лиге чемпионов

Вечером 18 августа казахстанский футбольный клуб "Кайрат" прилетел в Шотландию на первую встречу с местным "Селтиком" в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Чемпион Казахстана во главе со своим главным талантом Дастаном Сатпаевым сразу из аэропорта прибыл на известную базу Барроуфилд, где проводит свои тренировки легендарный шотландский коллектив.

Спустя время алматинская дружина провела первое занятие на базе "Селтика".

Матч "Селтик" – "Кайрат" состоится в ночь на 21 августа и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Болельщики смогут лицезреть эту игру в прямой трансляции на телеканале Qazsport.

Команда Рафаэля Уразбахтина приехала в Глазго, неожиданно потеряв очки в КПЛ-2025. В минувшие выходные алматинские футболисты дома уступили "Елимаю" из Семея – 2:3.