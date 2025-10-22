Месси третий раз за сезон назван лучшим игроком месяца в МЛС

22 октября аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси получил приз лучшего футболиста МЛС по итогам октября. Награда вручается после голосования журналистов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба клуба из Флориды, 38-летний футболист уже третий раз за сезон объявляется лучшим игроком месяца в МЛС.

Нападающий "Интер Майами" в трех играх октября накопил 10 (5+5) очков. Ранее он получил награду в мае и июле.

Всего Месси за два года выступления в МЛС пять раз признавался лучшим игроком месяца и вошел в историю как первый игрок, которому удалось достичь подобного показателя.

Несколько дней назад лидер "Интер Майами" оформил хет-трик и вывел свою команду в первый раунд плей-офф МЛС, где они встретятся с "Нэшвиллом".

10 сентября капитан сборной Аргентины впервые стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ-2026 в Южной Америке.

Спустя месяц Лионель установил новый мировой рекорд по голевым ассистам.

