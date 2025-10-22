#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Спорт

Месси третий раз за сезон назван лучшим игроком месяца в МЛС

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 14:00 Фото: Instagram/intermiamicf
22 октября аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси получил приз лучшего футболиста МЛС по итогам октября. Награда вручается после голосования журналистов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба клуба из Флориды, 38-летний футболист уже третий раз за сезон объявляется лучшим игроком месяца в МЛС.

Нападающий "Интер Майами" в трех играх октября накопил 10 (5+5) очков. Ранее он получил награду в мае и июле.

Всего Месси за два года выступления в МЛС пять раз признавался лучшим игроком месяца и вошел в историю как первый игрок, которому удалось достичь подобного показателя.

Несколько дней назад лидер "Интер Майами" оформил хет-трик и вывел свою команду в первый раунд плей-офф МЛС, где они встретятся с "Нэшвиллом".

10 сентября капитан сборной Аргентины впервые стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ-2026 в Южной Америке.

Спустя месяц Лионель установил новый мировой рекорд по голевым ассистам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Месси стал претендентом на приз самому ценному футболисту МЛС
11:36, 06 октября 2023
Месси стал претендентом на приз самому ценному футболисту МЛС
Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
03:05, 16 января 2024
Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Месси получил приз лучшего игрока и сразу добыл победу своей команде
12:54, 31 июля 2025
Месси получил приз лучшего игрока и сразу добыл победу своей команде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: