Что произошло интересного в первом тайме матча "Кайрат" – "Селтик"
На проходящем в эти минуты футбольном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и "Селтиком" подошел к концу первый тайм основного времени, сообщает Zakon.kz.
Матч начался разведкой с обеих сторон, и до 23-й минуты особых проблем команды не создавали друг другу, пока игрок "Кайрата" не вышел один на один с вратарем гостей.
Радость местных болельщиков к данной ситуации была преждевременной, наш футболист оказался в офсайде.
Спустя минуту реальная возможность открыть счет была у шотландского коллектива, однако вратарь хозяев поля Темирлан Анарбеков отвел угрозу, отметившись прекрасным сейвом.
Далее команды отличились рядом острых контратак, но свои ворота оставили сухими.
В итоге пока 0:0 после 45 минут первого тайма.
Ранее сообщалось, что впервые на Центральном стадионе Алматы прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА.
