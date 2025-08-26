#АЭС в Казахстане
Спорт

Что произошло интересного в первом тайме матча "Кайрат" – "Селтик"

Футбол Итог 1 тайма, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 22:44 Фото: Zakon.kz
На проходящем в эти минуты футбольном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и "Селтиком" подошел к концу первый тайм основного времени, сообщает Zakon.kz.

Матч начался разведкой с обеих сторон, и до 23-й минуты особых проблем команды не создавали друг другу, пока игрок "Кайрата" не вышел один на один с вратарем гостей.

Радость местных болельщиков к данной ситуации была преждевременной, наш футболист оказался в офсайде.

Спустя минуту реальная возможность открыть счет была у шотландского коллектива, однако вратарь хозяев поля Темирлан Анарбеков отвел угрозу, отметившись прекрасным сейвом.

Далее команды отличились рядом острых контратак, но свои ворота оставили сухими.

В итоге пока 0:0 после 45 минут первого тайма.

Ранее сообщалось, что впервые на Центральном стадионе Алматы прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
