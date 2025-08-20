Наставник "Селтик" лестно отозвался о "Кайрате" перед матчем в Лиге чемпионов

В ночь на 21 августа легендарный "Селтик" во главе с Бренданом Роджерсом дома принимает казахстанский "Кайрат" в рамках первой встречи плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

В преддверии поединка с чемпионом Казахстана рулевой самого титулованного клуба Шотландии Брендан Роджерс высказался о важности домашнего результата.

"Сосредоточены на игре, хорошо начали сезон и полностью готовы к сопернику. Имеем опыт таких матчей, понимаем важность первой встречи и с нетерпением ее ждем. В каждой игре мы выходим на поле, атакуем и играем в свой футбол. Для нас важна наша атакующая позиция и то, что против нас очень сложно играть. Надеюсь, мы сможем воспользоваться этим преимуществом в ответном матче". Брендан Роджерс

Несмотря на разницу в классе, наставник "Селтика" прекрасно понимает, что "Кайрат" сделал многое в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы.

"Алматинцы провели уже 20 игр в КПЛ, идут в лидерах, так что будут в хорошей форме. Команда предпочитает строить игру от обороны, в основном на коротких дистанциях, а затем по мере продвижения по полю защитники поднимаются высоко, а вингеры смещаются в центр. Технически они сильны и играют в действительно хороший футбол". Брендан Роджерс

Матч между "Селтиком" и "Кайратом" начнется в 00:00 по казахстанскому времени, болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

Также нельзя не подчеркнуть, что ажиотаж вокруг приезда шотландского коллектива в Алматы огромный. За неделю до этой игры на Центральном стадионе все билеты распроданы за полтора часа.