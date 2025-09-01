"Сиэтл" разгромил клуб Месси в финале Кубка Лиг со скандалом Суареса

Ранним утром 1 сентября американский футбольный клуб "Интер Майами", капитаном которого является знаменитый аргентинец Лионель Месси, проиграл "Сиэтлу" со счетом 0:3 в решающем матче Кубка Лиг, сообщает Zakon.kz.

Победитель турнира уверенно обыграл соперника, который выступал в своем сильнейшем составе, куда входили Лионель Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс, Родриго Де Поль и Жорди Альба.

"Сиэтл Саундерс" не посмотрел на авторитет звезд "Интер Майами" и забил три безответных мяча в их ворота.

Авторами победных голов стали Де Росарио, Ролдан и Ротрок.

Таким образом, "Сиэтл" впервые в своей истории выиграл Кубок Лиг. Четыре года назад эта команда также играла в финале, но в тот момент проиграла мексиканскому "Леону" (2:3).

Как передает издание As, конец финального поединка был омрачен некорректным поведением форварда "Интер Майами" Луиса Суареса, который плюнул в тренера команды-чемпиона в ходе массового разбирательства.

Здесь также нужно отметить, что два года назад клуб из Флориды становился лучшим в этих соревнованиях, а для Месси это был первый титул в составе нового коллектива.